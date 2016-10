Veel muzikale uitjes dit weekend

Aalsmeer - Zo, het is bijna weekend. Nog een paar uurtjes werken en dan mogen de dagen weer zelf ingevuld worden. Ga er maar even voor zitten, wat wordt het dit keer? Er is weer heel veel te doen, het wordt keuzes maken. Om het wat makkelijker te maken de muzikale uitjes op een rijtje gezet:

Vrijdag 14 oktober:

* Classic Rock van Fabulous5 en 10AM in N201, Zwarteweg. Open vanaf 20.30 uur.

Zaterdag 15 oktober:

* Guitar Syndicate in Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21.00 uur.

* Bella Italia concert Con Amore in Ontmoetingskerk aan de Werf in Rijsenhout vanaf 20.00 uur.

* Band Wildcat live in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30 uur.

Zondag 16 oktober:

* Lilian Vieira Grupo bij Bob & Gon in het Crown Theater, Van Cleeffkade vanaf 15.00 uur.

* Combi-optreden Rietveldband en Coolcast bij In de Zotte Wilg, Uiterweg vanaf 15.00 uur.

* Laatste Madness met Arthur Ebeling en Favourite Sky in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 16.00 uur.

* The Spuny Boys in The Shack, Schipholdijk 253, Oude Meer vanaf 16 uur.

* Klassiek concert door Trio 42 in Oud Katholieke Kerk, Oosteinderweg vanaf 15.30 uur.

Liever naar de film? Bioscoop Aalsmeer biedt een groot scala aan keuzes, waaronder de nieuwe films ‘Trolls’ en ‘Inferno’. En omdat het volgende week vakantie is, zijn er de hele week (ook overdag) extra (kinder)films!

Voor wie nog iets zoekt om overdag te bezoeken: Zaterdag 15 oktober wordt een grote postzegel(ruil)beurs gehouden in het Parochiehuis in de Gerberastraat vanaf 9.30 uur. En vrijdag, zaterdag en zondag is de laatste mogelijkheid om de werken van vier jonge kunstenaars te gaan bekijken in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Open deze dagen van 14.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis. Organisator KCA gaat van jong naar oud: Vanaf zaterdag 22 oktober kan in het Oude Raadhuis kennis gemaakt worden de werken van Dik Box, Claus-Pierre Leinenbach en Michel van Overbeek. Thema is ‘Starting over late’.