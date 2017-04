Veel inschrijvingen Juniorpramenrace

Aalsmeer – Zaterdag 17 juni is om 13.00 uur vanaf het Stokkeland de start van de Juniorpramenrace, hét kinderfeest van Aalsmeer en omgeving. Het thema dit jaar is ‘Later als ik groot ben’. Er zullen weer vele feestende juniorpramen aan de start verschijnen, allen strijdend om die felbegeerde eerste plaats met eeuwige roem.

Sportdag in The Beach

Maar voordat het zover is, vindt op zaterdag 10 juni om 15.00 uur de sportdag plaats in the Beach aan de Oosteinderweg. Hier gaan alle deelnemende teams strijden in een geweldig spel voor het beste startnummer van de Juniorpramenrace en de Jan Stenhuis Bokaal. Net als vorig jaar zijn ook dit jaar weer de scholen en verenigingen uitgenodigd deel te nemen om mee te varen. Van deze uitnodiging wordt dankbaar gebruik gemaakt, vele teams hebben zich inmiddels al opgegeven. Dankzij meevarende vrijwillige captains kunnen veel kinderen kennismaken met dit echte Aalsmeerse spektakel. Maar let op! De inschrijving voor scholen en verenigingen sluit op 30 april aanstaande. Dus wilt u uw school, klas, voetbalelftal of fitnessclub opgeven voor de Juniorrace, dan is haastige spoed altijd goed! De organisatie heeft een beperkt aantal pramen met Penta’s en captains beschikbaar en ook hier geldt wie het eerst komt het eerst maalt.

Naar record

Opgeven kan via het digitale inschrijfformulier op de website www.juniorpramenrace.nl. Aanmeldingen kunnen worden gemaild naar: esther-juniorpramenrace@hotmail.com. Let op! Het inschrijfgeld bedraagt t/m 30 april 30 euro vanaf 1 mei zal dit 40 euro per team zijn. Ook de inschrijvingen van de ‘harde kern’, de vaste Junior Pramenracers, gaat boven verwachting. Inmiddels zijn er al vele inschrijvingen binnengekomen en stevent de deelnemerslijst af op een record! De Juniorracers kunnen zich inschrijven tot eind mei.