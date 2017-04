Veel hulpdiensten bij ongeval

Aalsmeer – Op maandag 24 april om half één ‘s middags zijn de hulpdiensten met velen uitgerukt na een melding over een ongeval op het fustterrein van de veiling aan de Legmeerdijk. Een 63-jarige medewerker had op een wagen gereden met karren achter zich en was bij het afstappen met zijn jas aan een stang blijven hangen. De man was hierdoor lelijk ten val gekomen. De politie is met diverse wagens uitgerukt, de ambulancedienst kwam met meerdere bussen, de brandweer was aanwezig en de traumaheli is geland. De man was in eerste instantie niet aanspreekbaar. Ter plaatse is eerste hulp verleend. Daarna is de 63-jarige Kudelstaarter met spoed per ambulance naar het VU-ziekenhuis vervoerd.

Foto: Marco Carels