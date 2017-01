Veel doelpunten ZABO competitie

Kudelstaart – De ZABO zaalvoetbal competitie werd afgelopen zaterdag 14 januari hervat. De zesde speelronde van dit seizoen vond plaats in de Proosdijshal. Rond de klok van zeven uur in de avond verscheen lijstaanvoerder Sportcafé de Midi’s aan de aftrap voor het duel tegen IBH Aalsmeer. De partij zou uitmonden in een doelpuntrijke wedstrijd. De huidige koploper won de ontmoeting met de ruime cijfers van 10-2. Vervolgens ging de zaalvoetbalploeg van Met & Co het opnemen tegen de nummer twee van de stand, Polonia Aalsmeer. Laatstgenoemd team moest winnen om in het spoor te blijven van Sportcafé de Midi’s en deed dat vakkundig. Ook tijdens deze pot voetbal werd het publiek getrakteerd om veel fraaie doelpunten. Polonia Aalsmeer zegevierde na veertig minuten speeltijd met 12-3. Voor de derde wedstrijd van speelronde 6 stond LEMO tegen Koning Nieuwendijk geprogrammeerd en dit duel kreeg de uitslag van 0-5 toebedeeld. De meest spannende partij van de avond was het slotduel dat ging tussen Atlas Lions en Amsec Piller. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter gaf het scorebord een 2-1 eindstand aan in het voordeel van Atlas Lions.

Speelronde zeven vindt plaats in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg op zaterdag 28 januari met onder meer de topper tussen Sportcafé de Midi’s en Polonia Aalsmeer.

Foto: www.kicksfotos.nl