Veel bezoekers voor Meerlanden festival

Rijsenhout – Ruim 900 inwoners uit de regio hebben afgelopen zaterdag 25 maart, tijdens de Landelijke Compostdag, de eerste editie van het Begin van iets moois festival bezocht. Op deze prachtige lentedag opende Meerlanden haar deuren in en rondom de Groene Energiefabriek waar bezoekers hebben ervaren dat afval niet het einde is, maar het begin van iets moois. Ook deelden Meerlanden en gemeenten ruim 55.000 zakken MeerCompost uit op zeventien locaties in veertien gemeenten aan inwoners als bedankje voor het scheiden van GFT. Deze compost is in de Groene Energiefabriek gemaakt van 1.250.000 kilo ingezameld GFT uit de regio.

Inspirerend programma

Festivalbezoekers hebben ervaren dat afval waardevolle grondstof is. Elk half uur bezochten meerdere groepen belangstellenden de Groene Energiefabriek waar het lokaal ingezamelde GFT wordt verwerkt tot maar liefst vijf producten. De workshop ‘goud delven in oude apparaten’ trok de aandacht van nieuwsgierige kinderen die oude laptops, telefoons en beeldschermen mochten open schroeven en zo ontdekten dat vrijwel alle onderdelen hergebruikt kunnen worden. Wethouders uit de verschillende Meerlanden gemeenten kregen een programma over circulaire economie voorgeschoteld en bezochten onder meer een demonstratie van textiel sorteren. Dat afval ook grondstof kan zijn voor een hippe hoed ontdekten de knutselaars die van drinkpakken een hoed of pet maakten. En kopers van de vrolijke, opgepimpte spijkerbroeken bij TripleG hebben de levensduur van een oude spijkerbroek verlengd.

Straattheater

Een absolute eyecatcher was het straattheatertrio The Re-Cyclists. Uitgedost in prachtige kostuums van blikjes, plastic tassen en kapotte fietsbanden lieten zij bezoekers zien hoe leuk en waardevol afval scheiden is. Bezoekers hebben bovendien genoten van lokale lekkernijen – met als topper Woody’s bakfrites van lokaal geteelde aardappelen – en konden bijkomen in de koffiecorner en woonkamer, ingericht met gebruikt meubilair uit de Meerwinkel.

Foto: www.kicksfotos.nl