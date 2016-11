Veel bezoekers op Trade Fair

Aalsmeer – De organisatie van de Trade Fair Aalsmeer en deelnemers zijn tevreden over het aantal bezoekers en de kwaliteit van het bezoek. Vorig jaar trok de beurs op de eerste beursdag 5.700 bezoekers, afgelopen 2 november waren dat er 5.823. Ook donderdag 3 en vrijdag 4 november mochten vele (vak)-bezoekers verwelkomt worden. Thema was: The Future Now.

Het vakpubliek maakte op de Royal FloraHolland Trade Fair (vroeger de Vaktentoonstelling) kennis met het nieuwste van het nieuwste op het gebied van productontwikkelingen en innovaties die zo’n 650 kwekers en 50 toonaangevende veredelaars te bieden hadden.

De noviteiten op de Royal FloraHolland Trade Fair Aalsmeer zijn altijd een belangrijke publiekstrekker. Voor zowel kwekers als kopers is vernieuwing een belangrijk middel om onderscheidend te zijn en te blijven op de internationale markt.

Foto: www.kicksfotos.nl