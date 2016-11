Veel bezoekers op jaarlijkse bazaar

Aalsmeer – De jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde Gemeente stond afgelopen zaterdag 12 november op het programma. Om half elf in de ochtend gingen de deuren open. De eerste bezoekers stonden toen al klaar om hun slag te gaan slaan. Tijdens de bazaar zijn allerlei snuisterijen te koop, waaronder speelgoed, glaswerk en veel boeken, en de bloemenkraam buiten trekt altijd veel kopers. Binnen waren ook bloemen en planten te koop, zelfgemaakte handwerkjes en aan allerlei verlotingen kon deelgenomen worden en hier waren reisjes en onder andere een boodschappenmand mee te winnen. In de Bindingzaal draaide het rad van avontuur en kon de innerlijke mens versterkt worden met soep en broodjes.

Het weer werkte prima mee. Wel koud, maar gelukkig geen regen. De bazaar is meestal gelijk met de intocht van Sinterklaas en dus is er altijd veel publiek in het Centrum. Menigeen combineert deze twee populaire activiteiten. De bazaar staat bekend om haar gezellige sfeer waar ontmoeten hoog in het vaandel staat.

De opbrengst mag weer groots genoemd worden, liefst 27.000 euro. De helft van deze opbrengst gaat naar zes goede doelen. Naar kinderhuis Kinkole Kinshasa, stichting COME, stichting Viva Sahei, kinderhuis in Palestina, Doopsgezind Wereldwerk en naar ondersteuning van vluchtelingen in Amstelland. De andere helft is voor het werk van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.

De grote groep vrijwilligers heeft weer haar uiterste best gedaan om er een veelzijdige bazaar van te maken. Gelukt hoor. Prima verlopen: Doorlopend druk, vele vrolijke gezichten en een mooie opbrengst!