Veel belangstelling Carnavale dell’Arte

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 18 februari is onder grote belangstelling de tentoonstelling Carnavale dell’Arte geopend in galerie Sous-Terre. Met deze expositie is het tien-jarige bestaan van Galerie Sous-Terre in Aalsmeer feestelijk ingewijd en is de toon gezet voor de komende tentoonstellingen. Beeldende Kunst en Theater worden dit jaar verenigd tot één groots kijk- en luisterfeest.

Natuurlijk hoort bij Carnaval het masker. De bij aankomst aangeboden maskers leverden veel vrolijke fotomomenten op. De opening werd verricht door Ans Markus. De reacties van het publiek waren overweldigend. “Dit is van een internationale allure ik heb dit nog nooit meegemaakt of gezien in Aalsmeer.” De tentoonstelling is nog te zien tot en met zondag 9 april voorlopig alleen in het weekend (zaterdag en zondag) van 13.00 tot 17.00 uur geopend, maar voor groepen is het ook mogelijk om buiten de galerietijd om te reserveren.

Venetiaans Diner Masqué

Komend weekend wordt op zaterdag 25 februari om 19.30 uur aan de lange tafel temidden van de kunstwerken het Diner Masqué geserveerd waar tachtig personen bij kunnen aanschuiven. Wie nog een plaats wil reserveren kan dat doen via www.ticketpoint.nl of op het vertrouwde adres van Espago aan de Ophelialaan 105. De kosten van deze avond zijn 52,50 euro per persoon en dit is inclusief een heerlijk Italiaans diner, een welkomstdrankje en optredens van Opera Familia en classique DJ Mr. Van Walsh. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek naar het Down Syndroom.

Venetiaanse maskers

Zondag 26 februari 11.00 uur vertelt Patrizia Esposito met haar Italiaanse enthousiasme over de geschiedenis van de authentieke Venetiaanse maskers. Leuk om daarna samen met haar te genieten van de lunch, die wordt geserveerd. Kosten van de lezing en lunch bedragen 19.50 euro.

Foto: www.kicksfotos.nl