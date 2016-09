Veel bekijks voor brandje in Mavo

Aalsmeer - In een lokaal van de Westplas Mavo in de 1e J.C. Mensinglaan is rond kwart over drie woensdagmiddag 21 september een brandje uitgebroken.

De school werd direct ontruimd. Dit is zonder problemen en overzichtelijk verlopen. De oefeningen hebben hun dienst bewezen.

Via 112 zijn direct alle hulpdiensten gealarmeerd. De politie heeft assistentie verleend aan de brandweer, die het vuurtje snel onder controle had. De belangstelling van leerlingen en omwonenden was groot. De brandweerwagens werden omringd door nieuwsgierige jongens en meiden. Het had een prima plek geweest om promotie te gaan maken voor alvast nieuwe vrijwilligers voor het brandweerkorps… Maar, dit was natuurlijk niet aan de orde. Prioriteit 1: Blussen en mensen in veiligheid brengen.

Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Maar de ambulance was niet helemaal voor niets gekomen. Er is één persoon ter plaatse nagekeken waarschijnlijk wegens inademen van rook. De schade aan het lokaal heeft de brandweer beperkt kunnen houden. Naar de exacte oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels