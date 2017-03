Veel animo voor verkoop Historische Tuin

Aalsmeer – De Historische Tuin hield afgelopen zaterdag 25 maart de eerste verkoopdag in het nieuwe seizoen. Het zonnige weer trok vele bezoekers en kopers naar het tuinbouwmuseum in het Centrum, zo’n 300 mensen zijn er over de hele dag geweest. De struiken, boompjes en perkplanten vonden gretig aftrek. Met een volle kruiwagen vertrok menigeen blij naar de auto op het Praamplein om het gekochte groen weg te brengen. Daarna snel naar huis, tijd om de tuin onder handen te nemen en te verlevendigen met de nieuwe aankopen.

Foto: www.kicksfotos.nl