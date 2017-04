Veel animo voor inline-skate clinic

Aalsmeer – Vrijdagmiddag 21 april is voor de jeugd van de basisscholen een inline-skate clinic gehouden op de skeelerbaan in Kudelstaart. De animo voor deze les met een leuk en gevarieerd programma was groot. Veel jongens en meisjes kwamen op deze sportieve activitiet af, die georganiseerd werd door de ijsclubs VZOD, Net & Vermaak en Ter Aar.

Voor wie de smaak te pakken heeft, vanaf dinsdag 9 mei start VZOD wekelijks met inline-skate lessen voor basisschooljeugd. Kijk voor meer informatie op www.vzod.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl