Verfrissende duik in Het Oosterbad

Aalsmeer - De zomer houdt niet op, heerlijk het zomerse weer. Warm is het wel en begrijpelijk dat massaal afkoeling wordt gezocht in de Westeinderplassen en de zwembaden. De vakantie is wel ten einde, maar na schooltijd weten vele inwoners het surfeiland te vinden en wordt genoten van water, zon en gezelligheid.

Ook het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade is deze dagen de ‘place to be’. Vanwege het mooie weer heeft het bestuur van het natuurbad in Oost besloten de deuren in de middag open te doen en ieder die dat wil de gelegenheid te geven om een verfrissende duik te nemen. En hier wordt flink gebruik van gemaakt. Gisteren, woensdag 14 september, was het superdruk. Het merendeel van de bezoekers komt op de fiets en dit leverde een imposante rij fietsen op de Takkade op.

Werkzaamheden bij De Waterlelie

Zwembad De Waterlelie heeft met de hondenplons eind augustus het seizoen afgesloten en is dicht. “Onbegrijpelijk”, aldus een groot aantal inwoners. “Het mooie weer was voorspeld. Had hier van geprofiteerd en er nog twee weekjes aan vast geknoopt. Het had de omzet zeker verhoogd.” Wellicht had de directie van het zwembad hiertoe ook besloten, ware het niet dat werkzaamheden van start zijn gegaan. Bij het zwembad aan de Dreef wordt een nieuwe sporthal gebouwd en de huidige kantine krijgt een metamorfose. Hier is direct na het afsluiten van het seizoen een aanvang mee gemaakt.

Jammer, maar ook wel weer begrijpelijk. Gelukkig heeft Aalsmeer haar Westeinderplassen en Het Oosterbad. Kijk op de website of op facebook voor de extra openingstijden van het natuurbad. Voor de Poel hoeft geen ‘boekje’ open geslagen te worden, altijd open…