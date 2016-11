Vandaag winterfair in ‘t Kloosterhof

Aalsmeer - Vandaag, woensdag 30 november, wordt er een winterfair gehouden in zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de Clematisstraat. Belangstellenden zijn van 14.30 tot 17.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Er zijn verschillende kramen met (kerst)cadeautjes, sieraden, kaarten, planten, spulletjes uit de wereldwinkel, honingproducten en ook de handwerkgroep is aanwezig met mooie, door de bewoners, zelfgemaakte spullen.

Ook is er huisgemaakte erwtensoep te koop. Tijdens het bezoek kan genoten worden van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en er is warme chocolademelk met slagroom. Genoeg te zien en te genieten dus op de winterfair. Voor vragen kan contact opgenomen worden met ’t Kloosterhof via 0297-326970.