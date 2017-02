Kermis in Aalsmeer vanaf dinsdag

Aalsmeer – Regen en wind, het zit de bouwers van de kermis niet mee vandaag, maandag 27 februari. Ondanks het slechte weer wordt hard gewerkt op het terrein bij de Dreef. Van dinsdag 28 februari tot en met zondag 5 maart kan hier weer genoten worden van de kermis.

Diverse attracties worden gepresenteerd, waarvoor bij sommigen best moed nodig is. Ze gaan hard of hoog of allebei. Maar natuurlijk biedt de kermis ook ‘rustig’ vertier, zoals het spookhuis en de schiettent en voor de kleintjes de draaimolen, ballen gooien en onder andere touwtje trekken.

In diverse winkels liggen vanaf vandaag kortingsbonnen voor diverse attracties en lekkernijen, want natuurlijk kan een lekker patatje gehaald worden, een oliebol besteld worden en snoep uitgezocht worden.

Woensdag en zondag zijn weer speciale familiedagen en de organisatie van de kermis trakteert ook dit jaar op enkele speciale optredens. Kijk voor meer informatie op de website www.kermisinaalsmeer.nl.