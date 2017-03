Van schaatsen naar inline-skaten

Kudelstaart – Het voorjaar is aangebroken en ook in Haarlem vriest het niet meer. De IJsbaan is gesloten en het vaste uitje op de zaterdagmiddag gaat daardoor voorlopig niet meer door. Dat is jammer, want het schaatsen ging net zo lekker en het plezier was nog lang niet op. Waarom is er toch niet jaarrond ijs? Op het middenterrein van de IJsbaan heeft schaatstrainingsgroep VZOD vanaf september tot maart iedere zaterdagmiddag geschaatst met gezellig veel kinderen. Als je 5 of 6 jaar oud bent, kun je al mee schaatsen bij VZOD en dan zit je meestal in de blauwe groep voor de beginners. En dat waren er dit jaar wel bijna 20 aan het begin van het seizoen!

Marlous en Lisa hadden armen en benen te kort om al die kinderen de eerste les vast te houden. Gelukkig duurde het echte krabbelen maar heel kort en al na een paar weken konden alle beginnende kinderen een beetje rijden. Rond de pionnetjes leerden ze sturen, en ook het vaart maken en remmen stond op het programma. En natuurlijk speelden ze het kat en muis spelletje met de staartjes na het snoepje om kwart over vijf.

Er waren ook een paar kinderen bij de blauwe groep die al wat ouder waren, of die al veel hadden geskeelerd. Die werden door Marlous en Lisa dan rap naar de rode groep gebracht, waar een beetje harder wordt gereden, en waar ze de schaatsslag dan technisch gingen verbeteren.

Maarten en Paulien hadden een vrolijke, gemêleerde groep. Hele lange jongens, hele kleine jongens, hele blonde meisjes, meisjes met zwarte vlechtjes, echte durfals die-vaak-vallen en voorzichtigen, die wel pootje over kunnen, maar het eigenlijk nog niet durven…. Het was weer verbazend om te zien hoe snel de kinderen vooruitgaan als ze iedere week naar de training komen.

Wat aan het begin van het seizoen nog veel te moeilijk leek (pootje over) was rondom de kerst wel te doen en aan het eind van het seizoen kon bijna iedereen het. Vooral na het schaatskamp waren er ineens een paar die heel goed gingen! Ze oefenden het starten, het remmen en de noodlanding. En ze gingen uiteraard ook fors harder rijden! Dat leverde een mooie strijd op als ze aan het einde van het lesuur de estafette deden. Dat niet iedereen even hard kon was geen enkel probleem, de trainers hielden de allersnelsten gewoon even aan hun jasje vast bij de start. Dat was altijd lachen en dan bleef de wedstrijd spannend. De estafette werd een groeiend fenomeen, want ook de kinderen van de groene groep sloten steeds weer aan in de rijtjes voor de wedstrijd.

De groenen zijn de snelsten van de binnenbaan, vaak kinderen van 8, 9 of 10 jaar oud. Bij Richard en Rogier hebben deze kinderen tijdens schaatslessen de techniek verfijnd: De schaatshouding, diep zitten, vloeiend een bocht lopen, zijwaarts afzetten en mooie lange slagen maken. En dan pas heel hard en nog harder!

Hoogtepunt in het schaatsseizoen zijn voor VZOD de clubkampioenschappen. Daar hebben alle kinderen van de binnenbaan (behalve degene die op vakantie waren) aan mee gedaan! Het publiek van opa’s en oma’s, familie en vrienden stond rijendik bij de finishlijn te swingen bij het dweilorkest. Eén voor één kwamen alle kinderen aan de start om te proberen een persoonlijk record te rijden, wat meestal ook wel lukte natuurlijk. Juichend stonden ze na hun eigen ritten langs de kant toen ook de trainers tegen elkaar moesten rijden. Het was een superleuke avond! Na nog een paar trainingen zat het seizoen er al weer op. Met de kinderen is het seizoen, net als voorgaande jaren, afgesloten met een feestelijke middag in Kudelstaart.

Ja, het schaatsen is voor dit seizoen echt over. Nu komt de lente, dat betekent fietsen en skeeleren. Voor de kinderen van VZOD en ook voor hun vrienden en vriendinnen.

Want medio mei is er weer inline-skaten op de baan in Kudelstaart. Op de dinsdagavond voor basisschooljeugd om half zeven. Wil je daar aan mee doen? Geef je even op via de site : WWW.STGVZOD.NL

Iedereen is welkom: op de skeelers, met helm!