Van alles te doen op Koningsdag!

Aalsmeer – Het is donderdag 27 april, Koningsdag en het belooft weer een heel gezellig feest te worden met allerlei activiteiten voor jong en oud. In het Centrum mogen de kinderen hun stand opbouwen en kleedjes neerleggen en spulletjes verkopen tijdens de vrijmarkt in de Zijdstraat. Naast verkoop van spulletjes wordt de kindermarkt hier veelal opgeluisterd door jongens en meisjes die muziek maken en kinderen die bijzondere spelletjes hebben bedacht om geld te verdienen.

Opruimen na 13.00 uur is de aanrader, want dan begint op het Raadhuisplein de grootse spelletjesmiddag van het Oranje Comité. Er zullen tal van attracties zijn, van ballen gooien en de mini-draaimolen tot spring- en klauterkussens en nog veel meer. Aan de innerlijke mens is ook gedacht. Er zijn snacks, snoep en drankjes verkrijgbaar. De kinderen krijgen gratis limonade en een leuk presentje.

Bij Vleghaar in de Chrysantenstraat, achter de tv studio, wordt Koningsdag ook groots gevierd. Voor kinderen staat een springkussen en een glijbaan klaar. Voor de ouders (en ook de kinderen) draaien Peter en Marco gezellige muziek en er komt een feestzanger optreden. Er zijn allerlei drankjes en voor wie trek krijgt, er komt een friettent te staan. Het Koningsfeest begint hier om 15.00 uur.

Ook in Kudelstaart wordt het feest met een hoofdletter. Op het terrein achter het Dorpshuis wordt eveneens een vrijmarkt voor kinderen gehouden en zullen weer allerlei spulletjes te koop aangeboden worden. Om 15.00 uur start het programma voor ook volwassenen met muziek en een liveoptreden. Er komen sjoelbakken te staan, evenals springkussens. En er komt een clown voor de jongste bezoekers. En natuurlijk zijn hier ook hapjes en drankjes verkrijgbaar.

Het is de bewoners in Oosteinde ook gelukt om de krachten te bundelen om de kinderen in de buurt een leuke en gezellige Koningsdag te bieden. Er is vrijmarkt rond het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Natuurlijk hopen alle jongens en meisjes die present zijn op de vrijmarkten op veel bezoekers.

In de Historische Tuin is momenteel de expositie ‘Kroonjuwelen’ te zien, waarbij voor kinderen een leuke speurtocht is samengesteld. Ook is er een tentoonstelling van de Fotoclub Aalsmeer en natuurlijk biedt het tuinbouwmuseum de gelegenheid om planten en bloemen te kijken en te kopen. Op Koningsdag open van 13.00 tot 16.30 uur. In galerie Sous-Terre tegenover de watertoren is ook net een nieuwe en bijzondere expositie geopend. ‘Doeken van Sterren’. Een kijkje waard en dit kan eveneens op Koningsdag van 13.00 tot 17.00 uur (ook zaterdag- 29 en zondagmiddag 30 april).

Fijne Koningsdag!