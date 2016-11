Valse mailtjes over bankpassen

Aalsmeer - Weer allerlei varianten om pincodes, bankpassen en credit cards te pakken te krijgen passeerden afgelopen week het mailprogramma van de redactie. Betalingen waren binnenkort niet meer mogelijk, gegevens moesten gecontroleerd worden, pas verouderd en onder andere was de rekening geblokkeerd. Allemaal niet geloven, gewoon weg klikken en in de prullenmand deponeren. Wie het niet helemaal vertrouwt, kan uiteraard contact opnemen met zijn of haar bank. Dergelijke mails melden bij de politie is wel een aanrader of bij www.meldpuntinternetfraude.nl. Er wordt zeker nader onderzoek gedaan. Ook de banken zelf zijn actief om fraude te bestrijden.