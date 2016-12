Vakantieproject van politie geldt hele jaar

Aalsmeer – Ook deze vakantie houdt de politie een extra oogje in het zeil wat betreft inbraken. Uiteraard is het aan inwoners zelf om hun huizen te beveiligen tegen inbraak en bij vakantie om te proberen de woning er ‘bewoond’ uit te laten zien. Vraag buren, familie of vrienden om af en toe een kijkje te gaan nemen en de post uit de brievenbus te halen. Laat geen kostbare spullen op van buitenaf zichtbare plaatsen liggen.

Inwoners kunnen het hele jaar gebruik maken van het zogenaamde vakantieproject van de politie. Deze loopt het hele jaar door. Er wordt dan extra gesurveilleerd in Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en/of Uithoorn. Van degenen die gebruik willen of gaat maken van deze service heeft de politie wel een aantal gegevens nodig. Naast naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar de periode van vakantie en de contactpersoon (naam, adres en telefoonnummer), die de politie bij onraad kan inschakelen en die de beschikking heeft over de sleutel van de woning. De gegevens kunnen afgegeven worden bij de politiebureau’s in Aalsmeer en Uithoorn of gemaild worden naar intake.service.aalsmeeruithoorn@politie.nl