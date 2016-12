Ursula 10.000ste bezoeker Watertoren

Aalsmeer - Tijdens de avondopenstelling van afgelopen zondag 18 december kon de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer haar 10.000ste bezoeker verwelkomen. Het werd de Aalsmeerse Ursula Hooyman, die samen met een vriendin de beklimming wilde starten toen er een luid signaal klonk door de toren. De voorzitter van de S.B.W.A. kon haar melden, dat zij de 10.000ste bezoeker was geworden binnen het bestaan van deze 5-jarige stichting.

De verraste Ursula werd gelijk een boeket bloemen overhandigd en een oorkonde en een vergrote donateurskaart die haar recht geeft levenslang de toren te beklimmen om te genieten van het fraaie uitzicht.

Namens de gemeente Aalsmeer was wethouder Job Kluis speciaal naar de watertoren gekomen om deze 10.000ste bezoeker te feliciteren. Na deze felicitatie klommen Ursula en haar vriendin naar boven: het uitzicht was geweldig door de heldere weersomstandigheden op dat moment. De gemeente is eigenaar van dit rijksmonument en de stichting zorgt voor het beheer, de activiteiten, schoonmaak en klein onderhoud.

In de maand januari is de watertoren weer geopend op de tweede en viere zondagmiddag van deze maand. Kijk voor meer informatie op de website: www.aalsmeer-watertoren.nl.