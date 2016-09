Uitvoering verkeersplan De Kwakel wordt zichtbaar

De Kwakel/Uithoorn. Het vaak besproken en in beeld gebrachte Verkeer Structuur Plan De Kwakel (VSP) – inmiddels ondergebracht bij het Uithoorns Verkeer en Vervoer Plan (UVVP), begint in de uitvoering ervan zichtbare resultaten te tonen. Was het twee richtingen fietspad langs de Noorddammerweg in 2014 een van de eerste wensen die in daad werd omgezet, het jaar daarop volgden de verkeerskruisingen in het Kwakelse dorpscentrum die veiliger werden ingericht. Kort geleden heeft de Noorddammerweg zelf een grondige opknapbeurt ondergaan wat tot een mooi resultaat heeft geleid. Nu is ook de Vuurlijn-West onder handen genomen. Dat is het gedeelte tussen de Ringdijk en de Mijnsherenweg. Het wegdek is daar in rood asfalt uitgevoerd en voorzien van de nodige belijning. Hier hebben fietsers voorrang en is de auto ‘te gast’ zoals dat heet. Een deel van de Vuurlijn is nog niet aangepast, te weten het stuk achter de KDO-sportvelden naast het parkeerterrein. Daar ligt nog het oude zwarte asfalt en staan borden dat de belijning tijdelijk is. Op zich ziet het nieuwe wegdek er keurig uit, maar sommige fietsers klagen erover dat hun weggedeelte om te fietsen tussen de belijning en de (zachte) berm wel erg smal is uitgevoerd. En dat terwijl de belijning op het oude zwarte gedeelte veel breder is en meer naar het midden ligt. Het is verder de vraag hoe de verhouding tussen rijstrook voor fietsers en die voor auto’s in het midden zich zal vertalen in een veilig gebruik van de weg voor alle verkeersdeelnemers. Vooral in de spits als er veel autoverkeer uit de richting van de Mijnsherenweg en de Poelweg komt richting het centrum van De Kwakel, waaronder vrachtverkeer. Langs de kant wandelen lijkt ook niet erg in trek op die manier, maar misschien is dat ook niet de bedoeling om het daar te doen?… Dit in tegenstelling tot de Vuurlijn-Oost waar wel regelmatig wordt gewandeld en joggers er volop gebruik van maken. Als dat deel van de Vuurlijn op dezelfde manier wordt ingericht blijft dat dan daar nog mogelijk? De praktijk zal het uitwijzen.