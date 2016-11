Uitreiking cheques Schipholfonds

Amstelland – Afgelopen vrijdag hebben Schipholfonds bestuursleden Paul Luijten en Menno de Haan een bedrag van ruim 71.000 euro uitgereikt aan organisaties actief op het gebied van sportief bewegen in de omgeving van Schiphol. Het was de laatste uitreiking van 2016. Het Schipholfonds is een initiatief van Amsterdam Airport Schiphol en heeft als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen.

Uit Aalsmeer heeft de Stichting Westeinder Zeilwedstrijden een bedrag van 5.000 euro gekregen voor de aanschaf van een rescueboot. Hockeyvereniging Pinoké in Amstelveen mocht een bedrag van 4.550 euro in ontvangst nemen voor de aanschaf van zaalhockey materiaal en korfbalvereniging ACKV Oranje Nassau uit Amstelveen een cheque van 1.493 euro voor den aankoop van korfbalmateriaal. Badmintonvereniging De Kwakel is getrakteerd op een donatie van 1.450 euro en gaat hiervan shuttles en rackets kopen.

Het Schipholfonds is in 1994 opgericht, op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Het fonds ontvangt jaarlijks een schenking van de luchthaven. Het Schipholfonds steunt projecten die als thema sportief bewegen hebben. Voor dit thema is gekozen omdat bewegen bij uitstek mensen verbindt en bijdraagt aan goede gezondheid. Meer informatie kunt u vinden op de website www.schipholfonds.nl