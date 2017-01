Twee nieuwe films in Bioscoop Aalsmeer

Aalsmeer – De tienerfilm ‘Kappen’ is vanaf vrijdag 13 januari te zien in Bioscoop Aalsmeer. Wat als je beste vrienden steeds vaker met foute vrienden omgaan? Sander kent Chris en Maarten al zijn hele leven, maar wanneer ze naar een andere scholen gaan, komt de ruige Emiel bij de groep. Sander probeert hem aardig te vinden, maar dat is erg lastig omdat Emiel nogal gewelddadig is. Als een middag met zijn vrienden uit de hand loopt en er een slachtoffer valt, proberen ze Sander daar de schuld van te geven. Kan hij de groepsdruk weerstaan of zal hij net als vroeger nooit zijn vrienden verlinken? Te zien vrijdag 13 en zondag 15 januari om 16.45 uur en dinsdag 17 januari om 16.15 uur. De film duurt 99 minuten. En Bioscoop Aalsmeer presenteert vanaf vrijdag ‘Rogue One: A Star Wars Story’. De film in 3D avonturenfilm is de eerste stand alone-film in het Star Wars universum. ‘Rogue One’ gaat over een groep rebellen met de missie om de plannen voor de Death Star, het ultieme vernietigingswapen, te stelen van het oppermachtige Keizerrijk. Dit belangrijke moment op de Star Wars-tijdlijn is allesbepalend. Lukt het de rebellen het sterrenstelsel te redden? De film duurt 133 minuten en wordt vertoond op vrijdag 13 en maandag 16 januari om 21.30 uur en dinsdag 17 januari om 18.45 uur. Ook in Bioscoop Aalsmeer deze week en komende weekend: ‘Sing’, ‘Mees Kees langs de lijn’, ‘Fantastic Beasts’, ‘Vaiana’ en ‘Soof 2’ en in de kleine zaal: ‘Sepp, de wolvenvriend’, ‘Huisdiergeheimen’, ‘Finding Dory’, ‘Café Society’ en ‘Florence Foster Jenkins’. Kijk voor meer informatie en filmtijden op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten voor voorstellingen reserveren kan via 0297-753700 of bioscoop@studiosaalsmeer.nl en zijn te koop in de biosruimte in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.