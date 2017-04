Twee jubilarissen bij Toonkunstkoor

Aalsmeer – Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer heeft 28 maart haar jaarvergadering gehouden. Na een hartelijk welkom door voorzitter Cock Lagerweij werden de agenda punten één voor één afgewerkt. Bij de rondvraag werd uitvoerig gesproken over het opheffen van het koor, besloten is dat na 134 jaar het einde in zicht is voor de oudste culturele vereniging van Aalsmeer. Het is niet anders.

Nieuwe leden treden niet meer toe en vooral de mannen is een groot probleem. Op dit moment is het koor hard bezig om prachtige werken in te studeren die 25 november 2017 als afscheidsconcert zullen worden uitgevoerd in De Bloemhof. Na de pauze werden deze avond twee koorleden gehuldigd. Elly Nieuwenhuyzen-Zwart is veertig jaar lid. Zij ontving de gouden muzieksleutel. Ida Kniep–Schouten is zelfs al vijftig jaar lid. Zij kreeg een briljantje in de muzieksleutel en allebei de jubilarissen kregen een prachtig boeket. Ook familieleden waren hierbij aanwezig.

De voorzitter had leuke toespraken voor beiden waarin werd terug gekeken op de jaren dat zij lid zijn. Met een heerlijk hapje en drankje werd er nog een poosje nagepraat.