Twee gewonden na aanrijding

Aalsmeer – Vrijdag de 13e is echt een ongelukkige dag geworden voor twee personen. Op de Van Cleeffkade, nabij de Burgemeester Kasteleinweg, heeft rond acht uur in de avond een aanrijding plaatsgevonden.

Twee personen zijn hierbij gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie, brandweer en ambulancedienst waren snel ter plaatse.

Aan de brandweer werd hulp gevraaagd bij een beknelling, maar de persoon had zichzelf al weten te bevrijden. De verkeersdienst van de politie doet onderzoek naar de exacte oorzaak. De stoplichten waren uit, mogelijk heeft dit met het ongeval te maken. De weg is enige tijd afgesloten geweest.

Een best drukke avond voor de hulpdiensten. Enkele uren later werd opnieuw inzet gevraagd. Dit maal voor een ongeval op de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Legmeerdijk en de Zwarteweg. Ook hier raakten twee personen gewond. Mogelijke oorzaak is de harde wind.

Foto: Marco Carels