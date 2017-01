Tribute to The Doors in P60

Amstelveen – Op donderdag 2 februari waant men zich in P60 zo’n 50 jaar terug in de tijd. Amstelveen verwelkomt deze dag namelijk één van de beste The Doors tribute bands ter wereld: the Doors in Concert. Met het grootste gemak nemen deze vier heren de bezoekers mee naar de hoogtijdagen van de band, eind jaren zestig. Een unieke ervaring die zo dicht bij het origineel komt dat het bijna niet van echt te onderscheiden is.

“Het geluid van The Doors op het podium was vaak interessanter en puurder dan dat van de studio-uitvoeringen”, aldus de tributeband. En anders zorgt de band daar zelf wel voor: de zanger heeft de looks en stem van Jim Morrison, de toetsenist vertoont verbluffende gelijkenis met Ray Manzarek, de gitarist speelt en klinkt precies als Robby Krieger en de drummer kan John Densmore tot in de finesses benaderen. Met alle welbekende hits – en alle vergeten pareltjes – in hun repertoire wordt deze avond zonder twijfel een historische ervaring vol nostalgie en herkenning. Donderdag 2 februari in P60 Amstelveen, zaal open 20.00 uur, aanvang 21.00 uur.