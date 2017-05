Trek buslijn 172 door naar Leimuiden

Aalsmeer – Hij heeft inmiddels al 144 handtekeningen, maar Tim Sekac hoopt dat meerdere mensen zijn petitie gaan ondertekenen. De petitie gaat over het openbaar vervoer. Er is vanuit Kudelstaart geen rechtstreekse verbinding meer met Leimuiden. “Verbeter het OV in Kudelstaart, door de rechtstreekse busverbinding met Leimuiden terug te halen”, zo stelt de initiatiefnemer. De tekst van de petitie luidt: