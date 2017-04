Aalsmeer – De traumaheli is vrijdag 21 april even voor negen uur in de ochtend geland op de Stommeerweg. Op de dijkverzwaring langs de Westeinderplassen had de piloot de heli geparkeerd. De aanwezigheid van de heli en de plaats van de landing (best smal) trok veel bekijks. De traumaheli, de ambulancedienst en de politie waren aanwezig voor een medische noodsituatie in een woning aan de Stommeerweg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto: Marco Carels