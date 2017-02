Traumaheli landt op grasveld bij school

Aalsmeer – De leerlingen van de Westplas Mavo keken maandag 5 februari in de ochtend raar op toen er plotseling een grote, gele helikopter op de binnenplaats landde. Het traumateam was gealarmeerd voor een medische noodsituatie in de Hadleystraat. De piloot zag een geschikte landingsplaats op het grasveld bij de school. De politie kwam ter plaatse om het team naar het incident te vervoeren. Na enige tijd werd het team weer bij de heli gebracht en vertrok de helicopter weer. De komst van de traumaheli gaf veel kijkers, bij omwonenden en natuurlijk bij alle leerlingen en leerkrachten van de school.

Tekst en foto: Marco Carels