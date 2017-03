Transformatieproces Uiterweg op gang

Aalsmeer – Het transformatieproces van Uiterweg lijkt goed op gang te komen. De van oudsher in het gebied aanwezige kwekerijgronden komen vrij, omdat veel ondernemers geen toekomstperspectief meer zien. Dat vraagt om ingrijpen, anders zal het landschap in de loop van de tijd verrommelen. Ook zal er ingegrepen moeten worden om de unieke eilandenstructuur in de Westeinderplassen te behouden. Maar er zijn ook kansen. Aalsmeer heeft de ambitie om watersport en recreatie als economische pijler verder te ontwikkelen. Het gebied rond de Westeinderplassen moet de spil vormen van het toeristisch recreatief profiel. Daarvoor is een kwaliteitsimpuls nodig, zodat recreatie en toerisme als belangrijke pijlers van de economie beter kunnen worden benut. De spelregels en randvoorwaarden voor dit transformatieproces zijn neergelegd in de structuurvisie Uiterweg, die is vastgesteld op 23 april 2015. Deze structuurvisie is in een vergaande vorm van participatie tot stand gebracht en mag rekenen op brede instemming vanuit de vertegenwoordigingen van de belanghouders in het gebied. Het gaat daarbij in eerste instantie om representanten van de kwekers, jachthavens en bewoners, zoals verenigd in de Stichting Transformatie Uiterweg Westeinderplassen (STUW), maar ook om stichting De Bovenlanden en individuele ondernemers.

Het gebied komt in beweging

De laatste tijd wordt er op de Uiterweg veel gesproken over particuliere initiatieven die ontstaan zijn en die mogelijk passen binnen het kader van de structuurvisie. Wij begrijpen dat dit vragen oproept. De meeste plannen die in het gebied de ronde doen, bevinden zich echter nog in de fase van vooroverleg en zijn nog volop in ontwikkeling. Zolang de gemeente nog in overleg en onderhandeling is met grondeigenaren en initiatiefnemers, kunnen daar uiteraard nog geen mededelingen over worden gedaan. Pas wanneer het gemeentebestuur een formele aanvraag heeft ontvangen en daarover een standpunt heeft ingenomen, zal zij daar openlijk over communiceren.

Recreatiewoningen

Vooralsnog heeft de gemeente alleen een formele aanvraag ontvangen van Royal Terra Nova, waarbij het van oudsher aanwezige glastuinbouwbedrijf zal plaatsmaken voor maximaal 15 recreatiewoningen in een groene setting. Het ontwerpbestemmingsplan dat daarvoor is opgesteld, heeft tot en met 23 februari 2017 voor zienswijzen ter inzage gelegen. Ook voor andere plannen, die op instemming van de gemeente kunnen rekenen, zal in het kader van de ruimtelijke procedure altijd de mogelijkheid bestaan om daarover een inspraakreactie en/of zienswijze naar voren te brengen.

Nieuwe initiatieven

De structuurvisie is een leidraad voor de beoordeling van ruimtelijke initiatieven en geeft sturing aan het bouwplanoverleg tussen gemeente en initiatiefnemers. De structuurvisie geeft vervolgens de basis om voor passende initiatieven af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Kortom: de structuurvisie heeft zowel een interne werking als externe werking. De visie heeft een zelfbindende werking voor de gemeente en verleidt andere partijen om samen vorm te geven aan de ruimtelijke transformatie. Het daagt andere partijen nadrukkelijk uit om met initiatieven te komen en tot realisatie te brengen. De structuurvisie legt niet aan de voorkant alles vast, maar biedt – binnen kaders – ruimte voor dynamiek en maatwerk.