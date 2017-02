Amstelveen – Ziekenhuis Amstelland en Zonnehuisgroep Amstelland hebben samen een Transfer Afdeling in Zonnehuis Amstelveen ingericht. Op deze afdeling kunnen 24/7 met name patiënten vanuit Ziekenhuis Amstelland, die van de Spoedeisende Hulp (SEH) komen, worden opgenomen. Het gaat dan vooral om ouderen, die eigenlijk geen ziekenhuiszorg nodig hebben, maar ook niet meteen naar huis kunnen.

Doelgroep

Steeds meer ouderen komen naar de Spoedeisende Hulp. Vaak is er vervolgens geen medische reden om de patiënt op te nemen, maar kan hij/zij eigenlijk ook niet naar huis. Denk bijvoorbeeld aan een 90 jarige alleenstaande vrouw die na een val een gebroken pols heeft en verward is geworden. Op de nieuwe Transfer Afdeling in het Zonnehuis kunnen deze mensen nu terecht. Het gaat dan vooral om patiënten met een Eerstelijns Verblijfsindicatie. De afdeling wordt ook geschikt gemaakt voor mensen met verwardheid of dementie.

Op deze nieuwe Transfer Afdeling blijven patiënten kort, gemiddeld drie weken. Zij gaan daarna weer naar huis of vinden via het klantcentrum van Zonnehuisgroep Amstelland een geschikte locatie waar zij kunnen verblijven.

Locatie

Zonnehuis Amstelveen is de uitgelezen plek voor deze transferafdeling, omdat zij op 200 meter afstand van Ziekenhuis Amstelland ligt. Bovendien heeft de Zonnehuisgroep de beschikking over professionals die snel een goede diagnose kunnen stellen en behandeling en herstel kunnen begeleiden, zoals specialisten ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapeuten en goed opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden. Ook krijgen de mensen op de transferafdeling een ruime eenpersoonskamer met eigen sanitair en de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse activiteiten.

Officiële opening

Op 1 februari is de afdeling officieel geopend door de heer Bergscheijder, één van de eerste bewoners van de transferafdeling. Hij prees de initiatiefnemers met de mooie afdeling en complimenteerde de medewerkers met de geweldige zorg die hij had mogen ervaren. Naar zijn mening mag de afdeling dan ook omgedoopt worden tot Zonnehotel. Hij knipte het lint door in bijzijn van de andere cliënten, het zorgteam, regiomanager Nico Groot van Zonnehuis Amstelveen, bestuurder Nelleke Vogel van de Zonnehuisgroep en betrokken artsen en medewerkers van Ziekenhuis Amstelland (zie foto).