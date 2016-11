Op de Zijdelweg bij Uithoorn is vanmorgen een aanhanger van een tractor gekanteld. De traktor zelf staat daardoor helemaal omhoog.Dit gebeurde bij de rotonde bij een van de afritten van de N201. Er raakte niemand gewond.

Inmiddels is gestart met een bergingsactie. Een kraan is daarvoor ter plaatse gekomen.

Foto’s: KaWijKo Media / Nickelas Kok