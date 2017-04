Total Seclusion wint 2e voorronde Popprijs

Aalsmeer – De tweede voorronde van de Popprijs Amstelland heeft vrijdagavond 7 april plaatsgevonden in centrum N201. Net als vorige week zaterdag 1 april streden vijf bands om een plek in de finale, die op 6 mei wordt gehouden in P60 in Amstelveen. De jury bestaat uit Matthijs den Hollander, stadsdichter van Amstelveen, en de winnaars van 2015, de bandleden van Anchor Creek. De presentatie was dit keer in handen van Jaimy Buckert.

Het was een gezellige drukte in N201. Alle bands hadden natuurlijk fans meegenomen, want het publiek heeft een ‘dikke’ stem in de uitslag. Ook diverse ouders van bandleden waren gekomen om hun kind(eren) te steunen. Vol trots werd gekeken naar het optreden en natuurlijk was er applaus na ieder nummer.

De eerste voorronde op 1 april is gewonnen door de formatie ‘Last Minutes’. Ook de nummer twee, de band ‘The Estate’, mag zich gaan voorbereiden op de finale. De tweede voorronde, vrijdag 7 april, had een overduidelijke winnaar. Het publiek was bijzonder enthousiast over het optreden. De aanwezigen voor het podium sprongen wild mee met de energieke bandleden. Het was een thuis-optreden, want ‘Total Seclusion’ komt uit Aalsmeer.

Bij de stembus was het na afloop druk en de naam van deze band klonk menigmaal. Natuurlijk was het spannend wie uiteindelijk de winnaar zou worden. De jury deed het viertal van ‘Total Seclusion’ (en de fans) in ieder geval juichen: Gewonnen! Door naar de finale. Op nummer twee is de band ‘Take No Prisoners’ geëïndigd. Ook op naar P60.

Noteer zaterdag 6 mei in de agenda: Finale Popprijs Amstelland in P60 Amstelveen met ‘Last Minutes’, ‘The Estate’, ‘Take No Prisoners’ en ‘Total Seclusion’ uit Aalsmeer!