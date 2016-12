Toegepaste kunst in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Vanaf donderdag 8 december wordt in het Oude Raadhuis een nieuwe expositie gepresenteerd. ‘Toegepaste kunst’ is het thema. Er worden hoeden, doeken, sieraden, kleden en keramiek tentoongesteld. Deelnemende kunstenaars zijn Mirjam Nuver, Simone van Eerdenburg, Gerrie Vermeulen, Mecky van den Brink, Mariette Wolbert en Inge Becka.

De expositie wordt zaterdag 10 december om 16.00 uur officieel geopend. Publiek is van harte welkom. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en is te zien tot en met 22 januari. De toegang is gratis en een kijkje nemen in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.