Theatertip: Amazing Stroopwafels zondag

Aalsmeer - The Amazing Stroopwafels brengt een potpourri van Hollandse liedjes. En natuurlijk wordt Santa Claus zo vlak voor de feestdagen op de hak genomen. Deze driemans formatie gaat terug naar hun wortels als straatmuzikanten. Dit succesrecept bestaat uit liedjesschrijver Wim Kerkhof, die zingt, de contrabas schopt en ook nog piano speelt, accordeonist en gitarist Rien de Bruin en gitaarvirtuoos Arie van der Graaf, met zijn kenmerkende geluid de muzikale steunpilaar van de band. Deze opstelling biedt ruimte voor improvisatie en inbreng van het publiek dan anders en dat is waar het bij The Amazing Stroopwafels om gaat. Dat ze uit Rotterdam komen is te horen in de klassieker ‘Oude Maasweg’, die ze natuurlijk ook zullen spelen. The Amazing Stroopwafels krijgen er nooit genoeg van. Bob en Gon zijn trots het drietal aanstaande zondag 27 november te kunnen presenteren op het podium van The Club in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Kaarten kopen voor deze gezellige middag? Wil jij hierbij aanwezig zijn? Dat kan! Kaarten zijn online te bestellen via www.crowntheateraalsmeer.nl en bij te koop bij Espago in de Ophelialaan. De kaartprijs is 21,50 euro. De voorstelling zondag begint om 15.30 uur.

Door Miranda Gommans