Blues van ‘The Juke Joints’ in The Shack

Oude Meer – Zondag 22 januari wordt een middag om je adrenalinegehalte op een ongekend hoog peil te brengen met de Zeeuwse Juke Joints op het Shack-podium. The Juke Joints is ongetwijfeld één van de succesvolste blues bands in Nederland. De mannen staan garant voor een high energy show, een fullpower mix van rockabilly, rock and roll, blues en zydeco. De Zeeuwse bluesrockers en winnaars van de 2012 Dutch Blues Foundation Award voor ‘Best Dutch Blues Band’ zetten nu al inmiddels 33 (!) jaar de internationale podia in vuur en vlam. De mannen van The Juke Joints stonden op vele festivals in onder andere Spanje, Noorwegen, Zwitserland, Ierland en natuurlijk in Nederland.

Naast alle optredens heeft de band ook nog kans gezien om nieuwe nummers te pennen voor de opvolger van de ‘Going to Chicago’ CD die ze met producer Ronnie Bake Brooks en ‘guests’ Ana Popovic en Eddy ‘The Chief’ Clearwater in Chicago opnamen. De cd ‘Heart on Fire’ bevat maar liefst tien vette Juke Joints originals!

De band bestaat uit: Peter Kempe op zang, drums, mandoline en akoestische gitaar, Michel Staat op gitaar Sonny Boy van de Broek op zang, harmonica en accordeon en Derk Korpershoek op zang en bass.

Zondag 22 januari is The Shack open vanaf 15.00 uur, The Juke Joint begint om 16.00 uur en de entree is 10 euro. Ga voor het complete programma, openingsdagen en meer informatie naar www.the-shack.info. Adres: The Shack, Schipholdijk 253b, 1438 AC Oude Meer.