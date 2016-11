The Beach 1, 2 en 3 bij finale Biertappen

Aalsmeer – Tijdens de Regio Finale Biertappen van Noord Holland heeft Nick Driehuis de eerste plaats behaald. Na een zinderende finale in de A9 Studio’s in Uitgeest won Nick van The Beach met 176 punten. Hij heeft zich geplaatst voor de landelijke finale in januari.

De top drie van het Kampioenschap van Noord Holland bestond uit liefst drie medewerkers van The Beach, tweede werd Glynnis Claver en derde Jeroen Vismans.

Er streden 70 deelnemers uit Noord Holland voor de drie plaatsen tijdens de finale op de Horecava in januari 2017.

Volgens de regelementen mag er per bedrijf één persoon door naar de landelijke finale. Dus, helaas voor Glynnis en Jeroen. Aan Nick de taak om de eer van de horeca in Aalsmeer hoog te houden.

Jaarlijks strijden er 1500 barmannen en vrouwen in een lokale of regionale wedstrijd om een plek voor de titel Nederlands Kampioen Biertappen. De jury bestaat uit oud kampioenen en de deelnemers worden op alle handelingen beoordeeld. Glasbehandeling, tappen, presentatie en het uitschenken en serveren van de biertjes. Kijk voor meer informatie op tapwedstrijden.nl en de krant van donderdag!