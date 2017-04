The All Stars wint Jeugdtoernooi

Kudelstaart – Voor de 26ste keer is zondag 23 april het Jeugd onder 13 toernooi (voorheen het D1-toernooi) bij RKDES gespeeld. Van acht voetbalclubs uit de regio reisden de beste jongens en een aantal meiden van onder 13 jaar naar Kudelstaart om mee te doen aan dit regionaal zeer bekende toernooi. Uiteraard deed het eigen RKDES JO-13 team 1 ook mee. Alle deelnemende teams spelen Hoofdklasse of eerste klasse in de voetbalcompetitie en stonden dus garant voor technisch hoogstaand voetbal. Uniek aan dit toernooi is dat deze teams de kans krijgen om hun voetbalkwaliteiten te meten aan teams die ze in de competitie niet tegen komen. Voor spelers en toeschouwers dus extra spannend.

De 26ste editie van dit toernooi is gewonnen door het team van The All Stars. The All Stars is een talententeam met spelers uit de regio Abcoude, Weesp en Almere. In de finale speelde zij tegen RKSV Roda ’23 uit Bovenkerk. In deze spannende finale werd het uiteindelijk 1-0 voor The All Stars waarmee ze de eerste plaats veroverde in het JO-13 toernooi. Alle acht teams streden in de ochtend in de poulewedstrijden om een plek in de kleine en grote finale later op de middag.

FC Aalsmeer derde

Na de lunch speelde The All Stars tegen SV Overbos en RKSV Roda ’23 tegen FC Aalsmeer in de halve finale. RKSV Roda ’23 en de The All Stars behaalden uiteindelijk de finale. SV Overbos en FC Aalsmeer streden in de kleine finale om de derde en vierde plaats. FC Aalsmeer behaalde de derde plaats en SV Overbos de vierde plaats. In de wedstrijden om de vijf tot en met de achtste plaats werd Mihai Nesu Soccer Academy vijfde, SV Ouderkerk zesde, SV Diemen zevende en RKDES behaalde de achtste plaats. Volgend jaar is er weer een JO-13 toernooi.