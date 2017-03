Thamen teams bijna weer naar buiten

De Kwakel – De komende week trainen de diverse teams van honk- en softbalvereniging Thamen nog één keer in de verschillende gymzalen in Uithoorn. Een beetje afhankelijk van het weer hopen de teams vanaf maandag 13 maart weer het gras en gravel te mogen opzoeken van het eigen complex.

Komend seizoen komt Thamen met achttien teams uit in de competitie, deze teams gaan vanaf tweede week april weer competitie spelen. Tot die tijd spelen zij nog diverse oefenwedstrijden en toernooien ter voorbereiding van het seizoen.

Zaterdag 25 maart organiseert Thamen een groot honkbal pupillen toernooi (leeftijdscategorie van 9 tot en met 12 jaar) waarbij er vijftien deelnemende teams uit de regio op bezoek komen. Zondag 2 april is het de beurt aan de honkbal aspiranten (13 tot en met 15 jaar) waarbij tien deelnemende teams zijn te bewonderen op het complex aan de Vuurlijn in De Kwakel.

Vanaf 5 jaar kunnen kinderen bij Thamen komen beeballen (een voorloper op honk- en softbal). Daarna maken ze de overstap naar honk- of softbal. Voor volwassenen met weinig tot geen ervaring is er altijd de mogelijkheid om te komen spelen in het zeer recreatieve slowpitch team. Ook in alle jeugd en senioren teams is nog voldoende plek voor enthousiaste nieuwe leden.

Dit jaar biedt Thamen ook weer softbal pupillen aan voor meiden van 10 tot en met 12 jaar. Ben jij snel, kan je goed gooien, maar wil je ook hard slaan? Dan is dit je kans!

Een ieder mag altijd geheel vrijblijvend één maand gratis meetrainen. Interesse? Stuur dan een e-mail naar: nieuweleden@thamen.info en er wordt snel contact opgenomen.