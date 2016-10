Thamen houdt marathonduik

Aalsmeer - Zondag 9 oktober hield duikteam Thamen een marathonduik. Dit hield in dat er vier duiken op vier verschillende lokaties gehouden werden. Om 8 uur werd er bij zwembad de Waterlelie verzameld om daarna met zes ‘bikkels’ te starten in ‘t Twiske met de eerste duik. Helaas was er een iemand die haar laarsjes was vergeten en dus geen duik kon maken. Het water (14 graden) was te koud om zonder laarsjes te duiken. Haar vader heeft ze alsnog gebracht (super), waardoor ze wel verder kon duiken. Na de eerste duik konden de flessen gevuld worden bij Duikcentrum Down Under voor de tweede duik. Bij de tweede duik kwamen er al wat leden bij. Na de lunch was het op naar de Gaasperplas, Het zicht was hier goed, maar niet zo veel vis te zien. De laatste duik was zandeiland 4 te Vinkeveen. Ook hier zijn nog wat leden aangehaakt, maar helaas ook voor de laatste duik afgehaakt. Uiteindelijk waren er nog vijf ‘diehards’ die voor de laatste duik te water gingen en hiermee hun certificaat behaalden. Duikteam Thamen bestaat sinds 1975 en is een vereniging die actief bezig is met de fascinerende duik sport. Er kan op allerlei niveaus opgeleid worden, van beginners tot ver gevorderden. Naast het wekelijks duiken op dinsdagavond en zondagochtend en het trainen op donderdag van 21.30 tot 22.30 uur in De Waterlelie worden ook nog diverse andere activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie of foto’s op www.thamen-diving.nl