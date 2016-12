Testborden politie tegen inbraken

Aalsmeer – Het donkere dagen offensief (DDO) van de politie is al enige tijd in volle gang. Er worden diverse acties gehouden. Ieder jaar laten de cijfers zien dat er in de donkere maanden vaker ingebroken wordt in woningen dan in de rest van het jaar.

Net als vorig jaar heeft de politie in Aalsmeer de komende weken de beschikking over tekstkarren, die worden ingezet om inwoners stil te laten staan bij de beveiliging van hun woning. De testkarren worden op of nabij toegangswegen van Aalsmeer geplaatst.

Vorig jaar had de politie testkarren die maar ruimte hadden voor enkele woorden aan tekst. Dit jaar heeft de politie de beschikking over tekstkarren die meer ruimte bieden voor tekst, waardoor het makkelijker is om goede tips te plaatsen. In totaal beschikken de karren over zestig tekens. Denk hierbij aan teksten als: ‘Bent u niet thuis, zorg voor licht in huis” of “Geef inbrekers geen kans, sluit uw deuren en ramen” of “Verdachte situatie? Bel 112”.

Verzin een slogan

Ongetwijfeld zijn er nog veel betere slogans te verzinnen. Daarom vraagt de politie tips aan lezers. Heeft u/jij goede tips die kort en bondig verwoord kunnen worden in een slogan die blijft hangen? Stuur deze dan via facebook naar de politie. Mogelijk vindt u/jij deze tekst binnenkort terug op één van de testkarren.

Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn