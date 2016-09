Ambtstermijn Jeroen Nobel verlengd!

Aalsmeer - Gisteren, woensdag 14 september, heeft de commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes, in een persbericht bekend gemaakt dat de ambtstermijn van Jeroen Nobel, waarnemend burgemeester van Aalsmeer, wordt verlengd. De heer Remkes heeft na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Aalsmeer besloten dat de vacature van burgemeester opengesteld zal worden, nadat de inwoners van Aalsmeer in 2018 een nieuwe gemeenteraad hebben gekozen.

Herstel verstevigen

In het persbericht van de Provincie staat verder dat de waarnemend burgemeester per 18 mei 2015 is benoemd vanwege de ontstane situatie en de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer. De commissaris van de Koning heeft de heer Nobel toen de opdracht meegegeven om de oorzaken die ten grondslag liggen aan de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer te verkennen of laten verkennen en een traject initiëren dat is gericht op verbetering van de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen.

Waarnemend burgemeester Jeroen Nobel heeft de commissaris van de Koning deze zomer geïnformeerd dat er verbetering is, maar dat het herstel nog niet is voltooid. Gedurende de komende periode van het waarnemerschap kan het herstel worden verstevigd. Omdat vervolgens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in zicht komen, is besloten dat na de verkiezingen de vacature wordt opengesteld, zodat de nieuwe gemeenteraad een profielschets voor een nieuwe burgemeester kan opstellen.

Levendige gemeente

Waarnemend burgemeester Jeroen Nobel: “Het verheugt mij dat ik als waarnemend burgemeester langer een bijdrage mag leveren aan het bestuur van deze prachtige gemeente. Afgelopen maanden hebben we als raad en college stappen gezet om de bestuurscultuur en de onderlinge verhoudingen te verbeteren. De politieke rust is wedergekeerd, maar we zijn er nog niet. Komende periode moeten we hard aan de slag om ervoor te zorgen dat de bestuurscultuur in Aalsmeer blijvend verandert. In de bijna anderhalf jaar dat ik waarnemend burgemeester ben, heb ik Aalsmeer leren kennen als een ondernemende, levendige gemeente, met veel enthousiaste vrijwilligers. Een gemeenschap die het verdient om goed bestuurd te worden.”