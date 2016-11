Telefoonwinkel leeggeroofd

Mijdrecht – In de nacht van woensdag 16 en donderdag 17 november hebben tot nu toe onbekende dader de telefoniewinkel Optie1 in Mijdrecht leeggeroofd. Hij heeft de stellages open weten te maken. Op beelden is te zien dat hij daarna op z’n gemak alle telefoons in een grote zak stopt. Ook bij de zaak waar ze voorheen gevestigd waren is geprobeerd in te breken. De eigenaar heeft de camerabeelden op zijn Facebookpagina geplaatst, in de hoop dat men de persoon herkent. Mensen die meer weten, of denken te weten, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.