Tekenworkshop voor kinderen

Aalsmeer - In de Kinderboekenweek 2016 heeft het Boekhuis een superleuk extraatje in huis. Aanstaande zaterdag 8 oktober van 14.00 tot 15.30 uur wordt het prachtige boek ‘Mijn opa is een krokodil’ gelezen en besproken. Daarna kan je meedoen aan een tekenworkshop! Met speciaal krijt tover je oma of opa (op papier) om in een dier. De workshop wordt gegeven door Annefie van Itterzon, een expert als het gaat om tekenkunst! De workshop is voor kinderen van 4 tot 8 jaar, maar neem gerust je (groot)ouders mee! Meedoen is gratis. Even van tevoren aanmelden via mail of telefoon wordt op prijs gesteld.

Het Kinderboekenweekgeschenk is geschreven door Dolf Verroen. De titel is: ‘Oorlog en vriendschap‘. Een prachtig verhaal over vriendschap in oorlogstijd van de schrijver die met zijn 87 jaar prima bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong!’ past. De illustraties in het geschenkboek zijn van Charlotte Dematons. Het geschenkboek ontvangt u gratis tijdens de Kinderboekenweek bij besteding van tenminste 10 euro aan kinderboeken.

Lezing ‘Alles begint bij Bach’

Merlijn Kerkhof (1986) is journalist en muziekcriticus voor onder meer NRC Handelsblad. Zijn boek ‘Alles begint bij Bach’ is een aanstekelijke kennismaking met de klassieke muziek. Op vrijdag 21 oktober komt hij er in het Boekhuis over vertellen en laat hij u kennismaken met de belangrijkste componisten en stijlen. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 5 euro inclusief koffie, thee of fris. Vanwege de catering is vooraf aanmelden gewenst.

Groot Aalsmeers Dictee

Boekhuis Aalsmeer organiseert vrijdag 28 oktober de zevende editie van het Groot Aalsmeers Dictee. Inschrijven is vanaf heden mogelijk in de categorieën liefhebbers, specialisten en teams. Het dictee wordt net als in voorgaande jaren gehouden in restaurant ’t Wapen van Aalsmeer en speelt zich af volgens het inmiddels bekende recept. Het dictee bestaat uit tien zinnen van in totaal ongeveer driehonderd woorden, waarbij het Groene Boekje de leidraad vormt. Voor de zogenaamde dicteetijgers die deelnemen in de categorie specialisten is er nog een extra moeilijke elfde zin. Na het dictee is er voor de deelnemers een buffet. Aansluitend wordt de uitslag bekendgemaakt. Deelname: 25 euro per persoon inclusief buffet. Inschrijven via boekhuis@boekenhof.nl of telefonisch 0297-324454