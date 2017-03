Weer techniekweek op basisschool de Brug

Aalsmeer – Van 6 tot en met 16 maart vindt de jaarlijks terugkerende techniekweek plaats op basisschool de Brug. Een week waarin de leerlingen zowel theoretisch als praktisch met techniek aan de slag gaan. Het thema dit schooljaar is transport, iedere groep heeft een onderdeel uitgelicht.

De kleuters van groep 1/2a maken voor de techniek week een pneumatische wagon. Niet alleen het uitspreken van het woord is lastig, maar ook het maken van de wagon is een hele uitdaging. Ook in de andere kleutergroep, groep 1/2b, wordt er volop technisch gewerkt. Het onderwerp transport is terug te zien in alle werkjes die geknipt, geplakt en gevouwen worden deze week.

In groep 3 bekijken kinderen hoe wielen draaien/werken onder een fiets of auto. Een eigen hefboom maken, hoe zit een molen nu precies in elkaar en hoe werkt een trein eigenlijk? Dit zijn de vragen waar groep 4 zich onder andere in verdiept. Weet u waarom zware schepen blijven drijven en niet zinken? Groep 5 heeft het onderzocht en het antwoord gevonden. In groep 6 onderzoeken ze het transport over de weg, de klas wordt omgetoverd tot een wegennet met verkeersborden zodat iedereen weet hoe je veilig door de klas kunt transporteren.

In groep 7 is onderzoek gedaan naar vliegen en vliegtuigen, ze hebben bijvoorbeeld in kaart gebracht hoeveel keer de kinderen in de groep gevlogen hebben. Hoe ziet het transport van de toekomst eruit, wat doen we als de brandstoffen voor vervoer op zijn groep 8 zocht het uit! Tot slot heeft de plusklas zich verdiept in programmeren, het bewegen van beelden is daarbij het hoofdonderwerp.

Alle onderzoeken en opdrachten worden donderdag 16 maart gepresenteerd op de kijkavond. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen!