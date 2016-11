Team CDA-VVD wint Slag om Aalsmeer

Aalsmeer – De Slag om Aalsmeer heeft woensdagavond 16 november plaats gevonden. De Slag om Aalsmeer is een bedrijvenspel met de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid en werd georganiseerd door de dames en heren van de Lions Clubs Aalsmeer. In de kantine van jachthaven Gouwerok in de Dorpsstraat werd het spel gespeeld. De sfeer was prima, heel gezellig zelfs. Toch waren de teams fanatiek. Het gaat uiteraard ook om de winst.

De Slag om Aalsmeer is gewonnen door een gemengd team van de fracties VVD en CDA. Hoe leuk om dit te kunnen melden. Een mooi bewijs dat politiek Aalsmeer werkt aan een goede samenwerking. Op twee is het team Soep Aalsmeer geëindigd. Overige deelnemers waren onder andere de ESA, Historische Tuin, Multi Supplies, Joh, Hoogstraten, Q4 Profile, Emzet, Hoekwater en een team uit Zaandam.

De Slag om Aalsmeer heeft een goede opbrengst gegenereerd voor twee mooie doelen, want daar draait het om bij de Lions Clubs: Activiteiten organiseren om anderen te helpen. Een cheque van liefst 5500 euro kon uitgereikt worden aan Foppe de Haan voor het Foppe Fonds (voor kinderen waarvoor spelen of sporten niet vanzelfsprekend is vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap) en een cheque van 1500 euro aan Mike van der Laarse voor het Aalsmeerse Mike Multi Fonds (steun sporters met een handicap).

De Lions Clubs kunnen terug kijken op een goed verlopen eerste editie van de Slag om Aalsmeer. Voor herhaling vatbaar!