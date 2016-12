Team BAMMCP wint eindejaarsquiz

Aalsmeer – Gisteravond, dinsdag 27 december, is de eindejaarsquiz gehouden in café Joppe. Maar liefst achttien teams namen deel aan de quiz met vragen over allerlei onderwerpen. Het was een gezellige drukte, volle ‘bak’ zeg maar. Er is onderling veel gefluisterd, want de concurrent wijzer maken wil natuurlijk niemand. De presentatie was in handen van eigenaar Jan van Schuppen.

Er kan uiteraard maar één team de beste zijn en dit jaar is de grote trofee overhandigd aan team BAMMCP, de voorletters van dit herenteam bestaande uit Bob, Arjen, Meindert, Martijn, Cor en Peter. Gefeliciteerd!