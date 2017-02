Taart van de VVD voor de brandweer

Aalsmeer – De fracties van de VVD reiken rondom Valentijnsdag taarten uit in veel Noord-Hollandse gemeenten. De actie is bedoeld om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. VVD Aalsmeer reikte enkele taarten uit aan de vrijwilligers van de Aalsmeerse Brandweer. Aanwezig waren Statenlid Petra Kirch, VVD-kandidaat Tweede Kamerlid Robert van Rijn en de fractie van VVD Aalsmeer.

Robert van Rijn: “De brandweer bestaat bijna volledig uit vrijwilligers die zich enorm inzetten voor de veiligheid van Aalsmeer en de regio. De ongeveer 40 vrijwillige brandweerlieden uit Aalsmeer rukken gemiddeld bijna één keer per dag uit voor een melding. Het gaat daarbij om brandmeldingen of verzoeken tot hulpverlening op zowel het land als op het water. Daarnaast is er ook veel aandacht voor preventie.” De laatste decennia is de professionaliteit sterk toegenomen. De Aalsmeerse brandweer is goed op haar taken berekend en beschikt over moderne voertuigen en apparatuur op het gebied van brandbestrijding en hulpverlening. Zorgpunt is wel het aantal vrijwillige brandweerlieden dat voor meldingen beschikbaar is, nieuwe vrijwilligers zijn dan ook zeer welkom.

Teamspelers gezocht

De Aalsmeerse brandweer is op zoek naar stressbestendige teamspelers met een goede conditie. Voorwaarde is dat je in Aalsmeer woont en ouder bent dan 18 jaar. Een opleiding van twee jaar en de wekelijkse gezamenlijke oefenavond zorgen voor een goede vakbekwaamheid. Meer informatie is te vinden op: https://www.brandweer.nl/amsterdamamstelland/wij-zoeken-vrijwilligers

De VVD-fractie was erg onder de indruk van hetgeen van de vrijwillige brandweer wordt gevraagd. Robert van Rijn, lokaal fractievoorzitter en kandidaat-Kamerlid voegt daar tot slot nog aan toe: “Zonder vrijwilligers kan de brandweer niet functioneren. Zij zijn onmisbaar voor de veiligheid van Nederland”.