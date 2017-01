Syntus doneert voedselpakketten en dagkaarten aan Voedselbank

De Ronde Venen – Op 25 januari 2017 doneerde Jenny van Dobben de Bruijn namens Syntus acht grote voedselpakketten en twintig dagkaarten aan voorzitter Kees Schouten van de Voedselbank De Ronde Venen. Eind 2016 verwelkomde wethouder Goldhoorn vervoermaatschappij Syntus op het bedrijventerrein Mijdrecht. Goldhoorn: Ik ben erg blij met dit gebaar van Syntus, mede ook omdat ik ondernemingen in onze gemeente continu bewust probeer te maken van hun sociale verantwoordelijkheid in onze gemeente.” Jenny van Dobben de Bruijn (Syntus): “Als geen ander zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze rol in de samenleving. Wij zijn blij dat er aandacht is voor mensen die leven onder de armoede grens. We vinden dat deze mensen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met giften zoals de voedselpakketten en de twintig dagkaarten, waarmee men een dag gratis met al onze bussen mag reizen, bieden wij hulp daar waar het nodig is”.

Kees Schouten (Voedselbank De Ronde Venen): Als Voedselbank De Ronde Venen zijn wij Syntus zeer dankbaar voor het beschikbaar stellen van voedselpakketten en dagkaarten. Zij geven op deze manier, als nieuw bedrijf in De Ronde Venen, invulling aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Veel bedrijven in De Ronde Venen gingen hierin hun al voor.”