Sweets & sounds met Soundsation

Kudelstaart - Vorige week zondag 6 november was het buiten regenachtig en kil, maar binnen was het warm en gezellig tijdens het jaarlijkse concert van popkoor Soundsation. De Spil was sfeervol aangekleed; ook het koor liet alle herfstkleuren zien. Soundsation had dit concert gecombineerd met een hightea met als thema Sweet Soundsation. Deze naam was terecht gekozen: de door de leden zelf gemaakte hightea met overheerlijke hapjes was een lust voor de mond, maar zeker ook voor het oog. De tafels waren prachtig gedekt. Het publiek was zo bij binnenkomst al positief gestemd, terwijl er nog niet één noot gezongen was.

Het menu voor dit concert bestond uit een aantal liederen van het vorige concert, een aantal nieuwe liederen en een vooruitblik naar het concert dat voor volgend jaar november 2017 gepland staat; het thema van dit concert is musicals. Zo waren deze middag een Phil Collingsmedley, Waiting for love, Circle of life te horen. Dit alles onder de vertrouwde leiding van dirigente Irma Zethof.

Tussendoor werden twee solo’s ten gehore gebracht door enkele koorleden. Ineke van Coevorden en Isabella Schutte zongen op een mooie, gevoelige manier Tears in Heaven van Eric Clapton en Trudy Buchner kreeg het publiek op de been met Thank you for the music van Abba.

Op de website van het koor (www.soundsationaalsmeer.nl) zijn foto’s van het concert te zien en wordt alle informatie over het koor, haar optredens, etc. gegeven.

Hightea met popkoor Soundsation. Foto: koosfotografie