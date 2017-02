Storm: Surfer raast over Westeinder

Aalsmeer – Wat een storm vandaag (donderdag 23 februari). De aankondiging dat de wind flink van zich zal laten horen en zien, was niets teveel gezegd. De storm raast door Nederland, tot ongeveer middernacht, wordt gezegd.

Op televisie spectaculaire beelden van schommelende vliegtuigen op Schiphol, zelfs een toestel dat naast de baan landt. Gelukkig goed afgelopen, geen gewonden gevallen. Vrachtwagens die omgewaaid zijn, borden die wiebelend langs de wegen staan, bomen die diep moeten buigen en de angstaanjagende hoge golven in de kustplaatsen.

Ook in Aalsmeer hoge golven. Menig inwoner gaat bij harde wind even bij de Westeinderplassen kijken. De golven slaan over de dijk, de golven komen aanbulderen. De dijkverzwaring is duidelijk niet voor niets geweest. Een inspecteur is poolshoogte komen nemen, conclusie: De werkzaamheden zijn goed uitgevoerd. Aalsmeer is beschermd.

Op de televisie ook genietende wandelaars (heerlijk even uitwaaien) en ploeterende fietsers, die in enkele gevallen de strijd moeten opgeven. Niet landelijk op de buis, maar het waard om te laten zien: De windsurfer op de Westeinderplassen. Hij vecht niet met de wind, profiteert er juist van, en raast over de hoge golven. Wat zal hij hoge snelheden hebben bereikt! Het moet wel een heel geoefende surfer zijn geweest, anders ga je deze uitdaging niet aan. Hoe hij heet en waar hij vandaag komt, geen idee. Hij is in ieder weer veilig aan land gekomen en zit nu waarschijnlijk nog na te genieten van zijn spectaculaire surfuurtje. Als hij zich meldt, hoort u/jij het.

Foto: www.kicksfotos.nl